Berlin, Joseph Goebbels'in kırsaldaki villasından kurtulmak istiyor

Berlin Maliye Bakanı Stefan Evers, eyalet parlamentosunda bir konuşma yaparak Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'e ait bir villayı devretmek istediklerini söyledi. Evers, "Herkese Berlin eyaletinin bir hediyesi olarak burayı devralmalarını öneriyorum" dedi.

Evers, "Geçtiğimiz on yıllarda olduğu gibi yine başarısız olursak, Berlin'in halihazırda hazırladığımız yıkımı gerçekleştirmekten başka seçeneği kalmaz" diye konuştu.

Berlin defalarca, aşırı büyüyen ve bakımsız hale gelen kompleksin bakım ve güvenlik masraflarını karşılamak yerine, araziyi federal makamlara ya da villanın bulunduğu Brandenburg eyaletine devretmeyi denedi. Ancak şimdiye kadar bu gerçekleşmedi.

Alan, 1936 yılında 39. doğum günü vesilesiyle Berlin şehir yönetimi tarafından Goebbels'e hediye edilmişti. Goebbels 1939 yılına kadar burada özel bir sinema, bir sığınak ve SS kışlalarını da içeren geniş bir kır evi inşa ettirmişti. Eşi ve altı çocuğuyla birlikte yaşadığı Berlin'den uzaklaşan Goebbels, villayı Nazi liderlerini, sanatçıları, aktörleri ağırlamak ve gizli ilişkileri için bir 'aşk yuvası' olarak kullandı.

Hitler'in en yakın müttefiklerinden biri olan Goebbels, 1939 yılında Berlin'in yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Wandlitz kasabası yakınlarındaki Bogensee gölüne bakan ormanlık bir arazide lüks bir villa inşa ettirmişti.

Savaştan sonra 42 dönümlük alan kısa bir süre hastane olarak kullanılmış, daha sonra Doğu Almanya Komünist Partisi'nin gençlik kanadı tarafından devralınmış ve birkaç büyük konaklama bloğu da dahil olmak üzere Doğu Alman Özgür Alman Gençliği'ne (FDJ) ait bir eğitim merkezine dönüştürülmüştü.

1990'da Almanya'nın yeniden birleşmesinden sonra alanın mülkiyeti Berlin eyaletine geri döndü. Ancak şehir burası için bir kullanım alanı bulamadı. Alan o zamandan beri, villanın pencerelerinden bakabilen günübirlik ziyaretçiler için bir cazibe merkezi haline geldi.