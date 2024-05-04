Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Berlin, Joseph Goebbels'in kırsaldaki villasından kurtulmak istiyor

        Berlin, Joseph Goebbels'in kırsaldaki villasından kurtulmak istiyor

        Berlin hükümeti, kentte bulunan ve bir zamanlar Adolf Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'e ait olan bir villayı 'hediye etmeyi' teklif ederek, Almanya'nın başkentinin kuzeyindeki kırsal alanda bulunan ve atıl durumdaki bu geniş alanın yeniden değerlendirilmesiyle onlarca yıldır süren tartışmayı sona erdirmeyi umuyor. Berlin yönetimi, 42 dönümlük araziye kurulan villanın masraflarını artık karşılamak istemiyor. Kimse devralmak istemezse son çözüm, buldozerle yıkmak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 11:10 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Berlin Maliye Bakanı Stefan Evers, eyalet parlamentosunda bir konuşma yaparak Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'e ait bir villayı devretmek istediklerini söyledi. Evers, "Herkese Berlin eyaletinin bir hediyesi olarak burayı devralmalarını öneriyorum" dedi.

        Evers, "Geçtiğimiz on yıllarda olduğu gibi yine başarısız olursak, Berlin'in halihazırda hazırladığımız yıkımı gerçekleştirmekten başka seçeneği kalmaz" diye konuştu.

        Berlin defalarca, aşırı büyüyen ve bakımsız hale gelen kompleksin bakım ve güvenlik masraflarını karşılamak yerine, araziyi federal makamlara ya da villanın bulunduğu Brandenburg eyaletine devretmeyi denedi. Ancak şimdiye kadar bu gerçekleşmedi.

        Hitler'in en yakın müttefiklerinden biri olan Goebbels, 1939 yılında Berlin'in yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Wandlitz kasabası yakınlarındaki Bogensee gölüne bakan ormanlık bir arazide lüks bir villa inşa ettirmişti.

        REKLAM

        42 dönümlük araziye kurulan yerleşke

        Alan, 1936 yılında 39. doğum günü vesilesiyle Berlin şehir yönetimi tarafından Goebbels'e hediye edilmişti. Goebbels 1939 yılına kadar burada özel bir sinema, bir sığınak ve SS kışlalarını da içeren geniş bir kır evi inşa ettirmişti. Eşi ve altı çocuğuyla birlikte yaşadığı Berlin'den uzaklaşan Goebbels, villayı Nazi liderlerini, sanatçıları, aktörleri ağırlamak ve gizli ilişkileri için bir 'aşk yuvası' olarak kullandı.

        Savaştan sonra 42 dönümlük alan kısa bir süre hastane olarak kullanılmış, daha sonra Doğu Almanya Komünist Partisi'nin gençlik kanadı tarafından devralınmış ve birkaç büyük konaklama bloğu da dahil olmak üzere Doğu Alman Özgür Alman Gençliği'ne (FDJ) ait bir eğitim merkezine dönüştürülmüştü.

        1990'da Almanya'nın yeniden birleşmesinden sonra alanın mülkiyeti Berlin eyaletine geri döndü. Ancak şehir burası için bir kullanım alanı bulamadı. Alan o zamandan beri, villanın pencerelerinden bakabilen günübirlik ziyaretçiler için bir cazibe merkezi haline geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası