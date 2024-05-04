75 bin yıl öncesine ait bir Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu olarak canlandırıldı

Bilim insanları, insanların en yakın akrabası olan ve 75 bin yıl önce yaşayan Neandertallerden bir kadının bugün yaşasaydı yüzünün nasıl gözükeceğini canlandırdı.

Bu görüntüye ulaşmak için kadının kazıdan çıkarılan kafatası düzleştiği ve çok yumuşak olduğu için önce kemiklerin güçlendirildiği sonra da bir araya getirildiği belirtildi.

BBC Bilim muhabirleri Jonathan Amos, Rebecca Morelle ve Alison Francis’in haberine göre ardından da paleoart (paleo sanatı) uzmanları üç boyutlu modellemeyi yarattı.

Bu yeni canlandırma BBC Studios’un Netflix için yaptığı “Neandertallerin Sırrı” isimli belgeselde gösteriliyor.

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Belgesel 40 bin yıl önce yaşayan Neandertaller ile ilgili keşfedilenleri ele alıyor.

Cambridge Üniversitesi’nden paleoantropolog Dr. Emma Pomeroy, bulunan Neandertal kadınının kim olduğumuzla ilişki kurmamızda yardımcı olacağını vurguluyor.

Kafatasının bulunduğu Kuzey Irak'ta yer alan Şanidar Mağarası, 1950’li yıllarda 10 Neandertalin kalıntılarının bulunduğu yer.

2015 yılında bir grup İngiliz araştırmacı mağaraya geri gittiğinde Şanidar Z adı verilen yeni bir iskelet buldu.

Kafatası iyi bir durumda bulunmuş olsa da çok büyük ihtimalle düşen bir kaya yüzünden 2 cm kalınlığına inmişti.