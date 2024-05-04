Karabük'te vaşak görüntülendi
Karabük'ün Yenice ilçesinde görülen nesli tehlike altındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde görülen nesli tehlike altındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yenice ormanlarında yürüyüş yapan bir kişi, gördüğü vaşağı cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde, ormanlık alanda dolaşan vaşağın daha sonra gözden kaybolması yer alıyor.
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