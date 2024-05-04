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        Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı

        KARABÜK'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:50 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:55
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        Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı
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        KARABÜK’ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı.

        Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyündeki İlyas C.’ye ait 2 katlı ahşap evde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, bu sırada içeride bulunan İlyas C.’nin Özbekistan uyruklu eşi Dilrabo A. kendini dışarı attı. İhbar üzerine köye Safranbolu ile Eflani Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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