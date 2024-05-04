Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı

Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyündeki İlyas C.’ye ait 2 katlı ahşap evde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, bu sırada içeride bulunan İlyas C.’nin Özbekistan uyruklu eşi Dilrabo A. kendini dışarı attı. İhbar üzerine köye Safranbolu ile Eflani Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.