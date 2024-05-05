Karabük'te "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Yeşilay Derneği Karabük Şubesi bisiklet turu düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na kentteki bisiklet tutkunları katıldı.

"Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndan başlayan tur, Yenişehir Çamlık Camisi'nde sona erdi.

Yeşilay Derneği Karabük Şube Başkanı Ahmet Ustaoğlu, AA muhabirine, güzel günde güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Ustaoğlu, "Hem Yeşilay'ın tanıtımı hem de sporun önemini anlatmaya çalıştık. Karabük'te bisiklet sporu ve sağlıklı yaşam adına bir tohum ektik. Bu tohumu sulayacağız. Her sene üstüne koyarak daha donanımlı turlar yapacağız." ifadesini kullandı.