Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

        Yeşilay Derneği Karabük Şubesi bisiklet turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilay Derneği Karabük Şubesi bisiklet turu düzenledi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na kentteki bisiklet tutkunları katıldı.

        "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndan başlayan tur, Yenişehir Çamlık Camisi'nde sona erdi.

        Yeşilay Derneği Karabük Şube Başkanı Ahmet Ustaoğlu, AA muhabirine, güzel günde güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Ustaoğlu, "Hem Yeşilay'ın tanıtımı hem de sporun önemini anlatmaya çalıştık. Karabük'te bisiklet sporu ve sağlıklı yaşam adına bir tohum ektik. Bu tohumu sulayacağız. Her sene üstüne koyarak daha donanımlı turlar yapacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu

        Benzer Haberler

        Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı
        Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı
        Karabük'te 2 katlı ev yandı
        Karabük'te 2 katlı ev yandı
        Karabük'te yüksekten düşerek vefat eden işçi defnedildi
        Karabük'te yüksekten düşerek vefat eden işçi defnedildi
        Karabük Üniversitesinde "Temel Barista" Eğitimi düzenlendi
        Karabük Üniversitesinde "Temel Barista" Eğitimi düzenlendi
        Karabük'te vaşak görüntülendi
        Karabük'te vaşak görüntülendi
        Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı