Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobil cep telefonuyla görüntülendi
Karabük'te otomobilin ters yönde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'te otomobilin ters yönde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Zonguldak Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Soğuksu Mahallesi istikametinde ters yönde ilerledi. Sürücü, ters yönde giderken alt geçidi de kullandı.
Trafik güvenliğini tehlikeye atan o anlar, başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.