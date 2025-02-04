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        Karabük'te çiğdemler erken çiçek açtı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:24
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        Karabük'te çiğdemler erken çiçek açtı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı.

        Ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan Türkiye'de ise genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, doğayı renklendirmeye başladı.

        Eflani'nin Göller köyünde 1100 rakımlı dağların yamaçlarında bulunan çiğdemler erken çiçek açtı.

        Sarı rengiyle doğanın yeşilinde ahenk oluşturan çiçekler, bölgeye gidenler tarafından fotoğraflanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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