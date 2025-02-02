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        Karabük'te kavga çıkan amatör maç tatil edildi

        Karabük 1. Amatör Ligi'nde, Beşbinevlerspor-Eskipazar Belediyespor maçının ilk yarısında çıkan kavga nedeniyle müsabaka tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 21:33 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:33
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        Karabük'te kavga çıkan amatör maç tatil edildi
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        Karabük 1. Amatör Ligi'nde, Beşbinevlerspor-Eskipazar Belediyespor maçının ilk yarısında çıkan kavga nedeniyle müsabaka tatil edildi.

        Beşbinevler Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk devresinin bitmesinin ardından iki takım oyuncuları ve taraftarlar arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine, polis ekipleri, olaya müdahale etti.

        Maç tatil edilirken, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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