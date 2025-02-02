Karabük'te kavga çıkan amatör maç tatil edildi
Karabük 1. Amatör Ligi'nde, Beşbinevlerspor-Eskipazar Belediyespor maçının ilk yarısında çıkan kavga nedeniyle müsabaka tatil edildi.
Karabük 1. Amatör Ligi'nde, Beşbinevlerspor-Eskipazar Belediyespor maçının ilk yarısında çıkan kavga nedeniyle müsabaka tatil edildi.
Beşbinevler Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk devresinin bitmesinin ardından iki takım oyuncuları ve taraftarlar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine, polis ekipleri, olaya müdahale etti.
Maç tatil edilirken, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
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