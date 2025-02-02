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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te "Tabiat Karabük Projesi" kapsamında sumak fidanları toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 02.02.2025 - 15:02
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'te "Tabiat Karabük Projesi" kapsamında sumak fidanları toprakla buluşturuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında başlatılan "Tabiat Karabük Projesi" kapsamında dağıtılan sumak fidanları, Safranbolu'nun Sırçalı köyünde dikildi.

        Etkinliğe, Vali Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar, çiftçiler ve tıbbi aromatik bitki üreticileri katıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle sağlanan sumak fidanları, belirlenen alanlara dikildi. Daha önce 6 dekarlık aronya bahçesi kurarak projeye öncülük eden Prof. Dr. Hasan Gökkaya ve Birol Sarıvaz, bu kez 12 dekarlık sumak bahçesi oluşturdu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, projenin temel hedeflerinden birinin katma değerli tarım ürünleriyle kırsal kalkınmayı desteklemek, kırsaldan şehire göçü yavaşlatmak, kırsal turizmi geliştirmek ve köylerdeki vatandaşların gelir elde etmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

        Orman alanlarının yüzde 74 olması dolayısıyla Karabük'ün tarıma uygun alanlarının sınırlı olduğunu belirten Yavuz, yüksek ekonomik değere sahip ürünlere yönelmenin önemine dikkati çekti.

        Yavuz, "İlimizde tıbbi ve aromatik bitki üretimini artırmak için başlattığımız bu proje, çiftçilerimize alternatif gelir kaynakları sunuyor. Geçen yılın başı itibarıyla Karabük'te tıbbi aromatik bitki ekim alanı 441 dekar iken, yapılan çalışmalarla bu yıl yüzde 63'lük bir artışla 718 dekara ulaştı. Bu artış, çiftçilerimizin projeye sahip çıktığının en büyük göstergesi." ifadelerini kullandı.

        Sumak üretiminin Karabük'te profesyonel anlamda ilk kez başladığını aktaran Yavuz, bu yıl Safranbolu Sırçalı köyü, Karabük merkez Kamışlar köyü ve Ovacık ilçesi Çukur köyünde 35 dekar alanda toplam 3 bin 500 sumak fidanının toprakla buluşacağını ifade etti.

        - Karabük Üniversitesi 30 kişilik ekibiyle afetlerde görev alacak

        Karabük Üniversitesi akademisyenleri ve teknik personelinden oluşan 30 kişilik ekip, afetlerde etkin rol alacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesinin afet gönüllüleri, 6 Şubat depremlerinin ardından sahada edindikleri deneyimleri kalıcı hale getirmek için harekete geçti.

        AFAD ile yapılan işbirliğiyle saha eğitimlerini tamamlayan ekip, enkazda arama kurtarma eğitimini de başarıyla bitirdi.

        Karabük Üniversitesinin afet gönüllüleri, Rektörlük ve AFAD'ın desteğiyle organize ve hızlı müdahale ekibi olarak her an hazır olmayı amaçlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kasım Yılmaz, ekibin 6 Şubat depremlerinin ardından oluştuğunu belirterek, "Üniversitemizde akademisyen ve teknik personelden oluşan ekip kurduk. Deprem sırasında Kahramanmaraş bölgesinde görev aldık. Tecrübelerimizi kalıcı hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başlangıç seviyesinde akredite ekip olmak istiyoruz. Bunun için eğitimlerimizin yanı sıra gerekli ekipmanları da temin etmeliyiz. Akredite olmasak bile 30 kişilik ekibimizle afet durumunda organize ve hızlı hareket edebilmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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