Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te "Filistin için özgürlük" konvoyu oluşturuldu

        Karabük'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 22:50 Güncelleme: 05.10.2025 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te "Filistin için özgürlük" konvoyu oluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

        Karabük Filistin'e Destek Platformu tarafından gerçekleştirilen "Filistin için özgürlük" konvoyuna katılanlar, 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi yanında bir araya geldi.

        Grup üyeleri, burada Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir içinde tur attı.

        Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk, onlarca ülkeden aktivistin katılımıyla Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail tarafından tüm dünyanın gözleri önünde hukuksuzca alıkonulduğunu söyledi.

        İsrail'in insanlık dışı saldırılarının yanında insani yardımların girişini engelleyerek açlığı da Gazze'de silah olarak kullandığını belirten Şentürk, "Mavi Marmara ile başlayan, Vicdan, Madleen, Hanzala gemileriyle ve Sumud Filosu ile devam eden bu vicdan hareketi, bugün Özgürlük Filosu Koalisyonu ile yoluna devam ediyor. Daha önce bu filoları koruyacaklarını söyleyen ülkeler ne yazık ki geri adım attılar. Her birimiz bu filonun amacına ulaşması ve ablukanın kırılması için elimizden gelen desteği vermeliyiz." diye konuştu.

        Şentürk, düzenlenen bu filoların, sadece yardım hareketi değil, aynı zamanda adalet arayışı ve insanlık mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Bu yolda, her birimize büyük sorumluluk düşüyor. Filonun yoluna devam ettiği şu saatlerde de ne yazık ki Gazze'deki zulüm devam ediyor. Dünya, tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. Apartheid rejimi işgalci İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım suçu işliyor. Son bilgilere göre Filistin'de, büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 70 bine yakın kişi şehit oldu. 165 binden fazla kişi yaralandı ve binlerce insan ise hala enkaz altında kayıp." dedi.

        Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen İsrail'in hukuk tanımadığını dile getiren Şentürk, "Ne yazık ki bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Uluslararası mekanizmalar ve kuruluşlar, askeri, ekonomik ve diplomatik olarak büyük güçlere sahip devletler, olanları seyrediyor ve etkisiz kınama açıklamaları yapıyorlar. Oysa dünyadaki tüm vicdan sahipleri, İsrail'e somut ve etkili şekilde karşı durulmasını bekliyor çünkü İsrail, sadece güçten anlar." diye konuştu.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın da katıldığı program, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik!
        Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Minibüs sürücüsü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Minibüs sürücüsü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Karabük'te minibüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Karabük'te minibüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Karabük'te konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Karabük'te konuştu:
        Karabük'te mahalleye inen ayı görüntülendi
        Karabük'te mahalleye inen ayı görüntülendi
        Karabük Üniversitesinden Sumud Filosu'na destek açıklaması
        Karabük Üniversitesinden Sumud Filosu'na destek açıklaması