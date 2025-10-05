Karabük'te "Filistin için özgürlük" konvoyu oluşturuldu

Karabük'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

Karabük Filistin'e Destek Platformu tarafından gerçekleştirilen "Filistin için özgürlük" konvoyuna katılanlar, 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi yanında bir araya geldi.

Grup üyeleri, burada Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir içinde tur attı.

Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk, onlarca ülkeden aktivistin katılımıyla Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail tarafından tüm dünyanın gözleri önünde hukuksuzca alıkonulduğunu söyledi.

İsrail'in insanlık dışı saldırılarının yanında insani yardımların girişini engelleyerek açlığı da Gazze'de silah olarak kullandığını belirten Şentürk, "Mavi Marmara ile başlayan, Vicdan, Madleen, Hanzala gemileriyle ve Sumud Filosu ile devam eden bu vicdan hareketi, bugün Özgürlük Filosu Koalisyonu ile yoluna devam ediyor. Daha önce bu filoları koruyacaklarını söyleyen ülkeler ne yazık ki geri adım attılar. Her birimiz bu filonun amacına ulaşması ve ablukanın kırılması için elimizden gelen desteği vermeliyiz." diye konuştu.

Şentürk, düzenlenen bu filoların, sadece yardım hareketi değil, aynı zamanda adalet arayışı ve insanlık mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Bu yolda, her birimize büyük sorumluluk düşüyor. Filonun yoluna devam ettiği şu saatlerde de ne yazık ki Gazze'deki zulüm devam ediyor. Dünya, tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. Apartheid rejimi işgalci İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım suçu işliyor. Son bilgilere göre Filistin'de, büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 70 bine yakın kişi şehit oldu. 165 binden fazla kişi yaralandı ve binlerce insan ise hala enkaz altında kayıp." dedi.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen İsrail'in hukuk tanımadığını dile getiren Şentürk, "Ne yazık ki bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Uluslararası mekanizmalar ve kuruluşlar, askeri, ekonomik ve diplomatik olarak büyük güçlere sahip devletler, olanları seyrediyor ve etkisiz kınama açıklamaları yapıyorlar. Oysa dünyadaki tüm vicdan sahipleri, İsrail'e somut ve etkili şekilde karşı durulmasını bekliyor çünkü İsrail, sadece güçten anlar." diye konuştu.