Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık "2030'a Doğru Türk Yükseköğretimi Yol Haritası" toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunun 262. ÜAK toplantısında "2030'a Doğru Türk Yükseköğretimi Yol Haritası" açıklandı.

Rektör Kırışık da toplantıya katılarak yükseköğretimin yeni vizyonunu değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, açıklanan vizyon belgesinin Türk yükseköğretiminin geleceği açısından tarihi adım olduğuna dikkati, çekerek şunları kaydetti:

"2030'a Doğru Türk Yükseköğretimi Yol Haritası, yalnızca ulusal değil, uluslararası ölçekte de önemli hedefler ortaya koymaktadır. Üniversitelerimizin kalite odaklı yönetim anlayışı, dijitalleşme alanındaki yatırımları ve girişimcilik kültürüyle bu vizyona güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz. Karabük Üniversitesi olarak biz de öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal ve mesleki becerilerle donatarak geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırlamaya devam edeceğiz."