        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te minibüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Karabük'te minibüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 16:24 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:24
        Karabük'te minibüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Karabük'te minibüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        Öğlebeli-Şirinevler hattında yolcu taşımacılığı yapan Karabük Belediyesi minibüsüne binen yolcu, bir süre sonra fenalaştı.

        Yolcuların durumu fark ederek bilgi vermesi üzerine minibüs şoförü Uğur Dereli, yolcuların da onayıyla güzergahını değiştirerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

        Hastanenin acil servisi önüne getirilen yolcu, sağlık personeline teslim edildi.

        O anlar, araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

