Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te vaşak ve 2 kurt fotokapanla görüntülendi

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapana, vaşak ve 2 kurdun görüntüleri yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:20 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te vaşak ve 2 kurt fotokapanla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapana, vaşak ve 2 kurdun görüntüleri yansıdı.

        Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

        Işık, sık sık kurt ve domuzları kayda aldığı fotokapanla, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı da görüntüledi.

        Görüntülerde, vaşak ve 2 kurdun bölgede dolaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu operasyonunda bin 276 hap ele geçirildi
        Uyuşturucu operasyonunda bin 276 hap ele geçirildi
        Yiyecek arayan vaşak ile kurtlar fotokapana yansıdı
        Yiyecek arayan vaşak ile kurtlar fotokapana yansıdı
        Karabük'te Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları başladı
        Karabük'te Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları başladı
        Karabük'te kar yağışı nedeniyle mandıranın çatısı çöktü
        Karabük'te kar yağışı nedeniyle mandıranın çatısı çöktü
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Karabük'te otobüs terminalinde yenileme çalışmaları sürüyor
        Karabük'te otobüs terminalinde yenileme çalışmaları sürüyor