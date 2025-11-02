Habertürk
Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'te minibüsle çarpışması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 10:46 Güncelleme: 02.11.2025 - 10:46
        Karabük'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te minibüsle çarpışması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Y.E. yönetimindeki 78 BA 060 plakalı otomobil ile A.B. idaresindeki 78 SS 176 plakalı minibüs, Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Y.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

