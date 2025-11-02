Karabük'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'te minibüsle çarpışması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Y.E. yönetimindeki 78 BA 060 plakalı otomobil ile A.B. idaresindeki 78 SS 176 plakalı minibüs, Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
