Karabük'te çay kenarında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Soğanlı Çayı kenarında kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler, durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kediyi kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye görevlileri halat yardımıyla çaya inerek, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi.
Kedinin sahibi yaşlı kadın, itfaiye görevlisine teşekkür etti.
