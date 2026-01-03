Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Güven, tesiste farklı derecelerde zorluklara sahip pistlerin bulunduğunu dile getirerek, "5 bağımsız pistimiz, 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre uzunluğunda teleski ve babyliftimiz mevcut. Bu tesisin mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezin kayak yapmaya elverişli duruma geldiğini belirten Güven, "Çevre illerdeki tüm kayakseverleri, sporseverleri kayak merkezimize kayak yapmaya bekliyoruz. 'Kayak, Keltepe Kayak Merkezi'nde öğrenilir' sloganıyla kayak yapmayı öğrenmek isteyen herkesi kayak yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, yeni sezon için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 6 yıl önce hizmete açılan 2 bin rakımlı kayak merkezi, son yağışların ardından hizmete hazır hale geldi.

