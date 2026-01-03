Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 19:17 Güncelleme: 03.01.2026 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 6 yıl önce hizmete açılan 2 bin rakımlı kayak merkezi, son yağışların ardından hizmete hazır hale geldi.

        Kayak sezonunun açıldığı merkeze gelenler, kayak takımlarıyla, çocuklar da kızaklarla kayarak zaman geçirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, yeni sezon için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

        Merkezin kayak yapmaya elverişli duruma geldiğini belirten Güven, "Çevre illerdeki tüm kayakseverleri, sporseverleri kayak merkezimize kayak yapmaya bekliyoruz. 'Kayak, Keltepe Kayak Merkezi'nde öğrenilir' sloganıyla kayak yapmayı öğrenmek isteyen herkesi kayak yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.

        Güven, tesiste farklı derecelerde zorluklara sahip pistlerin bulunduğunu dile getirerek, "5 bağımsız pistimiz, 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre uzunluğunda teleski ve babyliftimiz mevcut. Bu tesisin mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!

        Benzer Haberler

        Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        Valilikten yaşlı kadının ölümüne ilişkin açıklama: "Gerçeği yansıtmayan, ya...
        Valilikten yaşlı kadının ölümüne ilişkin açıklama: "Gerçeği yansıtmayan, ya...
        Başkan Özçelik güven tazeledi
        Başkan Özçelik güven tazeledi
        Alevlere teslim olan ahşap ev tamamen yandı
        Alevlere teslim olan ahşap ev tamamen yandı
        Karla kapanan 278 köy yolundan 260'ı açıldı
        Karla kapanan 278 köy yolundan 260'ı açıldı
        Buz tutan göletlerden kartpostallık manzaralar Sıfırın altında 20 dereceyi...
        Buz tutan göletlerden kartpostallık manzaralar Sıfırın altında 20 dereceyi...