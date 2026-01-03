Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Valiliğinden açıklama

        Karabük Valiliği, Bulak köyünde yaşlı kadının ölü bulunmasına ilişkin bazı basın yayın organları ile sosyal medya patformlarında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

        Giriş: 03.01.2026 - 20:45 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:45
        Karabük Valiliğinden açıklama
        Karabük Valiliği, Bulak köyünde yaşlı kadının ölü bulunmasına ilişkin bazı basın yayın organları ile sosyal medya patformlarında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

        Açıklamada, merkeze bağlı Bulak köyünde tek başına ikamet eden 80 yaşındaki Zehra Bölüm'ün evininin bahçesinde kızı tarafından hareketsiz şekilde görüldüğü belirtildi.

        Kızı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranarak yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye ivedilikle intikal eden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği anlaşıldığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Merhumenin beş çocuğunun bulunduğu, tüm çocuklarının evli olduğu ve anneleriyle düzenli ve yakından ilgilendikleri tespit edilmiştir. İki çocuğunun Bulak köyünde ikamet ettiği, hayatını kaybeden vatandaşımıza çok yakın mesafede yaşadıkları, günlük bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması

        ile ilgili düzenli olarak destek verdikleri belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Kadının kendisine ait üç katlı müstakil evde tek başına yaşadığı, eşinden kalan emekli aylığının bulunduğu, ayrıca kendisine ait çok sayıda taşınmazının olduğu ve bu taşınmazlardan kira geliri elde ettiği tespit ve beyan edildiği anlatılan açıklamada, ailenin sosyo-ekonomik durumu değerlendirildiğinde ise gerek merhumenin gerekse çocuklarının maddi durumlarının iyi olduğu, ailenin herhangi sosyal veya ekonomik yoksunluk içerisinde bulunmadığı ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sağlık durumu yönünden yapılan değerlendirme ise merhumenin yaşına göre bedensel hareket kabiliyetinin yerinde olduğu, günlük yaşamını büyük ölçüde bağımsız şekilde sürdürebildiği, hayatını kısıtlayıcı ciddi sağlık probleminin bulunmadığı ancak son dönemde demans başlangıcına işaret eden bazı belirtiler gösterdiği bilgisine ulaşılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kayıtlarında yapılan incelemede, merhumenin herhangi sosyal hizmet modelinden veya yardım programından faydalanmak için yapılmış başvuru ya da talebinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

        Kamuoyunda yer alan ve gerçeği yansıtmayan, yanlış algıya yol açabilecek paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Yaşanan üzücü olayla ilgili adli süreç ilgili adli birimler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."

