Karabük'te yolları karla kaplı köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolları karla kaplı köydeki evde bakım hastası, ekiplerce hastaneye götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alabaş köyünde genel durumu kötüleşen evde bakım hastası bir kişi için sağlık ekipleri seferber oldu.

Yüksek kar kalınlığı ve kış şartlarının oluşturduğu zorluklarla bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde gerçekleştirilen hasta, daha sonra hastaneye götürüldü.

Açıklamada, "Şartlar ne olursa olsun, insan hayatını önceleyen anlayışla, en uzak noktada dahi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.