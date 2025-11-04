Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te tefecilik soruşturmasında 4 milyon lira para hareketi belirlendi

        Karabük'te tefecilik soruşturmasında 4 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 20:29 Güncelleme: 04.11.2025 - 20:29
        Karabük'te tefecilik soruşturmasında 4 milyon lira para hareketi belirlendi
        Karabük'te tefecilik soruşturmasında 4 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Temmuz'da başlatılan takipli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyeti kapsamında 2 şüphelinin tefecilik yaptığı belirlendi.

        Araştırmalar ve analizi yapılan MASAK verilerinde zanlıların son 1 yıl içinde toplam 4 milyon lira para hareketinin olduğu belirlendi.

        Jandarma ekiplerince kent merkezinde zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 4 borç-alacak defteri, borçların yazılı olduğu 18 not kağıdı, 81 boş senet, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve fişek ile cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.C.Y, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Diğer zanlı A.Y'nin ise başka suçtan açık cezaevinde hükümlü olduğu öğrenildi.

