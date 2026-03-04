Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 18:46 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Gökhan M. (49) idaresindeki 78 BE 107 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında H.K. (59) yönetimindeki 67 ADM 826 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki İ.M. (75), R.M. (73), Fatma M. (45) ve F.K.M. (5) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Gökhan M. ve eşi Fatma M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon şoförü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Öte yandan Gökhan M'nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

