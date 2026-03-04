Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.



Gökhan M. (49) idaresindeki 78 BE 107 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında H.K. (59) yönetimindeki 67 ADM 826 plakalı kamyonla çarpıştı.



Kazada sürücüler ile otomobildeki İ.M. (75), R.M. (73), F.M. (45) ve F.K.M. (5) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü Gökhan M. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kamyon şoförü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

