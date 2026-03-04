Canlı
        Karabük Haberleri

        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

        Karabük'ün yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Giriş: 04.03.2026 - 12:31
        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

        Karabük'ün yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.


        Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili oldu.

        Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde yağışın ardından ormanlık alanlar beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

