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Havaalanındaki yabancılar Karabük'te yurtlara yerleştirildi

İHA

Yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatması üzerine bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Ürdün ve Tunuslu bin 704 kişi, Karabük'teki iki yurda yerleştirildi.

Havaalanındaki yabancılar Karabük'te yurtlara yerleştirildi

Yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatması üzerine bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Ürdün ve Tunuslu bin 704 kişi, Karabük'teki iki yurda yerleştirildi.
Dün İstanbul Havalimanı'ndan otobüslerle gruplar halinde kente getirilen Cezayir, Ürdün ve Tunus uyruklu bin 704 kişi, tek tek kontrol edildikten sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Yurdu ile Asiye Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri yurt çevresinde güvenlik önlemleri alırken, jandarma ekipleri de yollarda önlem aldı. Bir süredir kaldıkları İstanbul Havalimanı'nda taşkınlıklara neden olan yabancıların ilk gününün sakin geçtiği görüldü.
Karabük Valiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, yabancı uyrukluların tamamen izole şekilde getirilerek, hiçbir şekilde çıkışlarına müsaade edilmeyeceği, gözlem süresi boyunca tüm sağlık kontrollerinin yapılacağı ve gerekli izinlerin alınmasının ardından hemen ülkelerine gönderilecekleri belirtilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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