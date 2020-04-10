Elektrik kontağından çıkan yangında büro zarar gördü

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te, toplu taşıma araçlarında kullanılan kartların işlemlerinin yapıldığı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında binanın büro bölümü zarar gördü.<br>Karabük Balıkpazarı mevkisinde bulunan Karabük Belediyesi Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi´nde sabah saatlerinde yangın çıktı. Toplu taşımada kullanılan kartların işlemlerinin yapıldığı merkezde çıkan yangında, alevler büro bölümünü sardı.<br>İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın zarara neden oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-04-10 12:36:56<br>

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