Karabük'te cuma namazı kılınacak alanlar belirlendi

Karabük'te, 27 cami avlusu, 1 meydan, 5 pazar yeri, 3 sosyal tesis, 2 halı saha ve 2 okul bahçesinde cuma namazı kılınacak.
Karabük Valiliği, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen normalleşme planı kapsamında cuma namazı kılınacak alanları açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde 27 cami, 1 meydan, 5 pazar yeri, 3 sosyal tesis, 2 halı saha, 2 okul bahçesinde cuma namazı kılınacağı bildirildi. Açıklamada, köylerde yaşayan vatandaşların cuma namazlarını cami avlularında kılabileceği kaydedildi.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde de tarihi namazgahta cuma namazı kılınacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.