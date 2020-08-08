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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te filyasyon oranı yüzde 98'e ulaştı

İHA

Korona virüs (Covid19) salgınında vaka sayısını ve hastane yükünü azaltmak amacıyla kurulan Karabük'teki filyasyon ekibindeki sağlık personeli, dedektif titizliğiyle özverili şekilde çalışma yaparken, filyasyon oranı yüzde 98'e ulaştı.

Karabük'te filyasyon oranı yüzde 98'e ulaştı

Korona virüs (Covid19) salgınında vaka sayısını ve hastane yükünü azaltmak amacıyla kurulan Karabük'teki filyasyon ekibindeki sağlık personeli, dedektif titizliğiyle özverili şekilde çalışma yaparken, filyasyon oranı yüzde 98'e ulaştı.
Filyasyon çalışmaları kapsamında ekipler, ilk olarak testi pozitif çıkan hastaların yakınları ve temas ettiği kişilere telefonla ulaşıyor, bilgi notu hazırlanıyor. Ardından bilgi notuna göre hane ziyareti gerçekleştirip, hem bilgilendirme yapılıyor hem de temaslıların izolasyona alınmasını sağlanıyor.
Korona virüs salgını sürecinde il geneli vaka sayılarını, korona virüsle mücadele kapsamında Karabük'te yürütülen çalışmaların, yapılan denetimlerin ve alınan tedbirlerin sürekliliğini değerlendirmek amacıyla Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında "Pandemi Denetim Ekipleri Toplantısı" gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Engin Köktürk, kurum müdürleri ile Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse katıldı.
Kontrollü sosyal hayat sürecinde Karabük'ün mevcut durumu, yapılan denetimler ve alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık tarafından yapılan çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirildi.
Vali Gürel, temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.
22 bin 40 kişilik takip listesi oluşturulduğunu ifade eden Gürel, "Korona virüs kapsamında sürveyans ve filyasyon çalışmalarıyla 4 bin 801 kişi sorgulanırken, filyasyon oranı yüzde 98,2 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Hekimliği Bilgi Sistemlerine aktarılan 22 bin 40 kişilik takip listesi, aile hekimlerimiz tarafından günlük olarak aranmış ve takiplere devam edilmektedir. Denetim ekiplerimiz tarafından bugüne kadar toplam 21 bin 333 denetim gerçekleştirildi. Her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları kolluk, yerel yönetimler, il ve ilçe müdürlükleri ve benzeri meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde oluşturulan denetim ekiplerimiz il genelinde; lokantalar, restoranlar, kahvehane, kıraathane, dernek ve lokaller, kafeler, pastaneler, marketler ve ulaşım araçlarında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere bulunuyorlar. Yapılan 5 denetim sonucunda kurallara uyduğu tespit edilen işletmelerimize 'Güvenli Denetim Belgesi' veriyoruz. İlimizde şu ana kadar 140 işletmemize bu belgeyi verdik ve denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.
Pandemi denetim ekiplerinin mevcut durumunun da değerlendirildiği toplantıda, ekip sayısının arttırılarak cadde ve sokaklar ile iş yerlerinde denetimlerin yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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