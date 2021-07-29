Japon hibe desteği ile alınan ‘Gezici Sağlık Tarama Aracı’ hizmete alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Japon hibe desteği ile alınan ‘Gezici Sağlık Tarama Aracı’ hizmete alındı

İHA

Japon hibe desteği ile alınan ‘Gezici Sağlık Tarama Aracı’ hizmete alındı

Japonya Büyükelçiliği’nin ‘Yerel Projelere Hibe Programı’ kapsamında hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracı düzenlenen törenle hizmete alındı.
Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosunca, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Gezici Sağlık Tarama Aracı Temini Projesi", Japonya Büyükelçiliğinin "Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında 75 bin 225 dolar bütçe ile desteklenmeye uygun projeler arasında yer alan “Gezici Sağlık Tarama Aracı Projesi” kapsamında alınan Gezici Sağlık Tarama Aracı düzenlenen törenle İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen törenle sağlık müdürlüğüne teslim edilen araç ile mahalle ve köylerde yaşamakta olan, sağlık problemleri olmasına karşın yaşlılık, engellilik veya yatağa bağımlı olma durumu nedeniyle ya da ekonomik problemlere sağlık kurumlarına gitmekte sıkıntı çeken dezanvantajlı insanlara yerinde kaliteli sağlık hizmeti sunulması hedeflemekte. Proje kapsamında merkez ilçe köylerinde 735, Eskipazar'da 65, Eflani'de 69, Ovacık'ta 12, Safranbolu'da 272 ve Yenice'de 188 olmak üzere toplam 1341 hastaya ulaşılacak.
“Gezen Hastane”
Törende konuşan Vali Fuat Gürel, sağlık tarama aracını illerine kazandıran Avrupa Birliği proje ekibine teşekkür ederek, “Bu proje de Japonya Büyükelçiliğinden 75 bin dolar hibe desteği ve diğer kısmını ise İl Özel İdaremizden tamamlayarak gerçekleştirdik. Biliyoruz ki aracın içindeki cihazlar çok maliyetli, bir ilçe hastanesinde ne kadar cihaz var ise neredeyse hepsi bu araçta var, bir nevi seyyar bir hastane aslında. Çoğu zamanda böyle bir araca ihtiyaç duyuyoruz evlere ziyaretlere gittiğimizde vatandaşlarımızın bir kısım talepleri oluyor, yatarak tedavi olan hastalarımız var, yerinden kalkmakta zorlanan yaşlılarımız bizim ekiplerimizi göndermemiz gerekebiliyor. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza, Japonya Devletine ve Japonya Büyükelçiliğine teşekkür ediyorum. Şükürler olsun ki ülkemiz vatandaşlarımıza çok iyi şartlar sunacak hale geldi” dedi.
20 sene önce kentte biriki ambulans var iken bugün 43 tane ambulansın olduğunu da kaydeden Gürel, “ Hastanelerimizin tamamı yenilendi ve şu anda özellikle sağlık personelimiz de kendini yeniledi. Sayı olarak çoğaldık ama bir noktada bir ihtiyacımızı arkadaşlarımız tespit ettiler böyle de bir imkan olunca bu hizmeti de ilimize kazandırmış oldular. Ben emek veren emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle evde çözüm bekleyen sağlık hizmeti bekleyen vatandaşlarımızın da ayaklarına kadar gidip oralarda onlara yardımcı olabilmek güzel bir hizmet. Gezici Sağlık Tarama Aracının ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Vali Gürel, beraberinde kurum müdürleri ile birlikte hizmete sunulan aracı gezerek İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük heyetinden Varank ve Karaismailoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Karabük heyetinden Varank ve Karaismailoğlu’na ...
Ihlamur Terasın ödülünü Başkan Çaylı aldı
YEREL HABERLER Ihlamur Terasın ödülünü Başkan Çaylı aldı
Başkan Vergili tepki gösterdi
YEREL HABERLER Başkan Vergili tepki gösterdi
Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi
YEREL HABERLER Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi
Karabük'te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Safranbolu'da fıstık ağaçları ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Safranbolu'da fıstık ağaçları ilaçlanıyor
Sanayi esnafı 3 gün süren su kesintisine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Sanayi esnafı 3 gün süren su kesintisine tepki ...
Hayırseverlerden 300 haneye kurban payı
YEREL HABERLER Hayırseverlerden 300 haneye kurban payı
Vatandaşların dikkati orman yangınının önüne geçti Ekipler gelene kadar yangını söndürmek için canla başla mücadele ettiler
YEREL HABERLER Vatandaşların dikkati orman yangınının önüne ...
Çocuklar, oyun oynayarak tedavi edilecek
YEREL HABERLER Çocuklar, oyun oynayarak tedavi edilecek
Başkent EDAŞ Karabük’ü bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
YEREL HABERLER Başkent EDAŞ Karabük’ü bakım ve yatırımlarıyla ...
Başkan Köse: “Çay Mahallesi'nin su sorununu çözeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Köse: “Çay Mahallesi'nin su sorununu ...