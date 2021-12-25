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Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü
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Feci kaza! Uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Karabük'te otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü
Karabük'te otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü
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AA

Fehmi Ateşcan (55) idaresindeki 67 AH 726 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Şahbey Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin, yaklaşık 30 metre aşağıya devrilmesi nedeniyle ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AA'nın haberine göre; ekipler, uzun uğraşlar sonucu ulaştığı sürücü ve otomobildeki Hüseyin Gücük'ün (59) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halat yardımıyla yukarıya çıkarılan cesetler, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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