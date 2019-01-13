Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu temini ve satışı" yaptığı iddiasıyla Afganistan uyruklu E.A'yı gözaltına aldı.

Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar Afgan macunu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ