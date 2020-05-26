Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde de sokaklar boş kaldı - GÜMÜŞHANE

AA

Gümüşhane'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sükunet hakim.Kentin en işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı, tarihinin en sakin günlerini yaşamaya devam ediyor.Araç ve yaya trafiği gözlemlenmeyen kentte, genelge doğrultusunda açık olan iş yerleri vatandaşlara hizmet sunuyor.