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        Taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren'i trafikteki tartışmada öldüren saldırganlar yakalandı (3)

        'YETİMDİHEM ÇALIŞIYOR HEM ÜNİVERSİTEYE GİDİYORDU'Harçlığının çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan, trafikte çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Eren Peker'in dedesi Üzeyir Uysal, torunun yetim olduğunu, hem okuyup hem çalıştığını belirterek, "Ocağımız söndü, başka insanların ocağı sönmesin.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:05
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        Taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren'i trafikteki tartışmada öldüren saldırganlar yakalandı (3)
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        ‘YETİMDİHEM ÇALIŞIYOR HEM ÜNİVERSİTEYE GİDİYORDU’

        Harçlığının çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan, trafikte çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Eren Peker'in dedesi Üzeyir Uysal, torunun yetim olduğunu, hem okuyup hem çalıştığını belirterek, “Ocağımız söndü, başka insanların ocağı sönmesin. Buna bir önlem alınsın” diye konuştu.

        ‘ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP GELECEKTİ, BİZ CENAZE ARABASIYLA GETİRDİK'

        Eren Peker'in dayısı Mehmet Uysal da yeğenin bu yıl üniversiteden mezun olacağını ifade edip, ''Acımız büyük. Sözün bittiği yerdeyiz. Bu sene üniversiteyi bitirip gelecekti, ama biz cenaze arabasıyla getirdik evladımızı. Acımız çok büyük gerçekten. Çok zor, ama biz şuna dikkat çekmek istiyoruz, polislerimiz, failleri hızlı bir şekilde yakaladı. Yakalanıyor da zaten maalesef adalet sistemimizde sıkıntı var. Çünkü failin çok sayıda suçu varmış. Normal bir insanın yapabileceği şeyler değil. Basit bir yol verme kavgasından dolayı bir genç defalarca bıçaklanmaz. Hunharca katledilmez. Biz bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

        ‘PILANTA GİBİYDİ’

        Eren'in 3 yıl yanında çalıştığı mobilya ustası Kenan Tunç da şöyle konuştu:

        ''Çok temiz, çok iyi, melek gibi bir çocuktu. Kimseye bir saygısızlığı, kimsenin ekmeğinde, gücünde, birinin namusunda gözü olmayan çok temiz pırlanta gibi çocuktu. Pırlanta gibi çocuğu, uyuşturucu bağımlısı ve suç makinesi olan insanlar yerin altına koydu. Maalesef yetim bir gencin sonunu getirdi. Gereken cezaları alacağından şüphemiz yok. Bizden giden gitti ama başkasınınki gitmesin. Toplumu, uyuşturucu ve alkole karşı bilinçlendirmeye çalışalım. 3 yıldır yanımızda çalışıyordu. Geçen hafta cumartesi günü beraberdik. Bu hafta beraber olamadık.''

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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