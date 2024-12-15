Harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren, trafikteki tartışmada öldürüldü (2)

Konya'da trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Eren Peker'in cenazesi, memleketi Karaman'a Ahmet Yesevi Camii önüne getirildi. Dedesi Üzeyir Uysal ile annesi Fatma Uysal, güçlükle ayakta durdu. Peker'in cenazesi burada kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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