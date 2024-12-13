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        Karaman'da aracında ölü bulunan BBP Merkez İlçe Başkanının cenazesi toprağa verildi

        Karaman'da, aracında ölü bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun'un (40) cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:44
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        Karaman'da aracında ölü bulunan BBP Merkez İlçe Başkanının cenazesi toprağa verildi
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        Karaman'da, aracında ölü bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun'un (40) cenazesi defnedildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Acaruygun'un cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

        Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acaruygun'un cenazesi, Hamidiye Mahallesinde bulunan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, BBP İl Başkanı Mesut Soyfidan ile vatandaşlar katıldı.

        Dün, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'ta yaşayan Süleyman Acaruygun'un (40), oturduğu binanın kapalı garajındaki aracında hareketsiz olduğunu gören yakınları, sağlık ekiplerine haber vermiş, yapılan incelemede Acaruygun'un öldüğü belirlenmişti. Acaruygun'un, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenip ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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