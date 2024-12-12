Karaman'da asayiş

Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör, 19 tabanca ve tüfek parçası, 248 fişek ve silah tamirinde kullanılan makine ile aparatlar ele geçirildi.

Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Balkusan köyünde ikamet eden H.K'nin evine operasyon düzenledi.

İlçeye bağlı Kazancı beldesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 284 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 2 damıtma sistemi, 2 bakır kazan, 8 küp, 2 ruhsatsız av tüfeği, dedektör, 18 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu F.M, H.P, M.Ş, ve A.A'nın sahte içki üretip sattıkları bilgisine ulaştı.

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