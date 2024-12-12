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        Karaman'da asayiş

        Karaman'ın Ermenek ilçesindeki sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:54
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        Karaman'da asayiş
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        Karaman'ın Ermenek ilçesindeki sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu F.M, H.P, M.Ş, ve A.A'nın sahte içki üretip sattıkları bilgisine ulaştı.

        İlçeye bağlı Kazancı beldesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 284 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 2 damıtma sistemi, 2 bakır kazan, 8 küp, 2 ruhsatsız av tüfeği, dedektör, 18 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        - 5 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Ermenek ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Balkusan köyünde ikamet eden H.K'nin evine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör, 19 tabanca ve tüfek parçası, 248 fişek ve silah tamirinde kullanılan makine ile aparatlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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