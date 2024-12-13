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        40 yıllık esnaf; tostu 10 TL'ye satıyor

        KARAMAN'da, 40 yıldır 25 metrekarelik dükkanda tostçuluk yapan Mevlüt Akkar (65), 10 TL'ye tost satıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:40
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        40 yıllık esnaf; tostu 10 TL'ye satıyor
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        KARAMAN'da, 40 yıldır 25 metrekarelik dükkanda tostçuluk yapan Mevlüt Akkar (65), 10 TL'ye tost satıyor. Mevlüt Akkar, “Herkes, nasıl kar ettiğimi merak ediyor. Kar etmek çok kolay, çok hesap yapmazsan, kar edersin” dedi.

        Kentte 3 çocuk babası Mevlüt Akkar, 40 yıl önce devraldığı dükkanda tost yapıyor. Her gün saat 06.30'da iş yerini açan ve akşam saatlerine kadar çalışan Akkar, sucuklu, peynirli ve yumurtalı tostları 10 liradan, karışık tostu ise 13 liradan satıyor. Simit fiyatından bile ucuza tost satan Akkar, “40 yıldır burada tost yapıp, satıyorum. 3 çocuğumu da buradan kazandığım parayla büyütüp, evlendirdim. Her gün saat 06.30’da iş yerimi açıyorum, akşam da bazen geç saatlere kadar açık kalıyorum. Yoğunluktan bazen tost bile yiyemiyorum. Şu an işlerimiz iyi durumda. Fiyatlarımızda her zaman uygun ve ben elimden geldiğince uygun vermeye çalışıyorum. Herkes, nasıl kar ettiğimi merak ediyor. Kar etmek çok kolay, çok hesap yapmazsan, kar edersin. Kanaat ettikten sonra bir insana yüzde 25 kar bile yeter. Yeter ki kanaat edeceksin. Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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