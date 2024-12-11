Karaman'da kahve kavanozlarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Dedektör köpeğiyle yapılan aramada, kahve kavanozlarına gizlenmiş bir miktar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çakırbağ köyünde H.Y'nin uyuşturucu bulundurduğu ve satmak amacıyla müşteri aradığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.