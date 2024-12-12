Karaman Valisi Çiçekli, muhtarlarla bir araya geldi

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Çiçekli, Valilik Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, devletin köy ve mahallelerde önemli görevler üstlenen muhtarların, görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade etti.

Muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi gördüğüne dikkati çeken Çiçekli, "Bu toplantılarla sadece mahallelerdeki ihtiyaç ve talepleri değil, çözüm yollarını da birlikte belirleyeceğiz. Devletimizin sunduğu hizmetlerin her bir vatandaşımıza en hızlı ve etkili şekilde ulaşması için el birliğiyle çalışacağız. Bütün muhtarlarımıza gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.