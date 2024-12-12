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        Karaman'da BBP Merkez İlçe Başkanı aracında ölü bulundu

        Karaman'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı, garajdaki aracında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:07
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        Karaman'da BBP Merkez İlçe Başkanı aracında ölü bulundu
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        Karaman'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı, garajdaki aracında ölü bulundu.

        Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'ta yaşayan Süleyman Acaruygun'un (40), oturduğu binanın kapalı garajındaki aracında hareketsiz olduğunu gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Acaruygun'un cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Acaruygun'un, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenip ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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