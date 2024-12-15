Karaman'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hızla söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hamidiye Mahallesi Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 733. Sokak'taki metal işleme atölyesinde, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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