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        Karaman'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Karaman'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:11
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        Karaman'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Karaman'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hamidiye Mahallesi Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 733. Sokak'taki metal işleme atölyesinde, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hızla söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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