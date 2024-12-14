Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda şüpheli N.K. yakalandı.
Adresinde yapılan aramada 246 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.