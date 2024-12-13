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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Karaman'da konuştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisi içerisinde olma yolunda hızla ilerlendiğini, şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:58
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Karaman'da konuştu
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisi içerisinde olma yolunda hızla ilerlendiğini, şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunu bildirdi.

        Yılmaz, partisinin Karaman İl Başkanlığında düzenlediği toplantıda, yerel seçimlerden sonra tüm belediyeleri ziyaret ederek, gelecek planlamaları yaptıklarını söyledi.

        Türkiye'de 2000'li yılların başında kişi başına düşen milli gelirin 3400 dolar civarında olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "2024'ün Türkiye'sinde bu rakam 14 bin dolar seviyesine geldi. Allah'ın izniyle önümüzdeki birkaç yıl içinde kişi başına düşen milli gelir 20 bin dolarlar seviyelerine gelecek. Dünyanın 10 büyük ekonomisi içinde olma yolunda hızla ilerliyoruz. Şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Küçümsemeyin, dünyada 193 ülke var. Bugün bu seviyelere ulaşmamız hakkı hukuku, helali haramı gözeten, gayretli, çalışkan AK Parti kadrolarının, AK Parti siyasetinin ve inanılmaz bir enerjiyle ülkesine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde oldu."

        AK Parti'nin belediyecilik anlayışında insanların hayatına katkı sağlamak ve hayır dualarını almak olduğunu vurgulayan Yılmaz, yerel seçimlerde kaybedilen şehirlerde böyle bir anlayışın devam ettirilmediğini dile getirdi.

        - "Bizim titizliğimiz gibi bir titizlik, bir gayret, bir çaba yok"

        Yılmaz, bu şehirlerdeki kişilerin nelerle meşgul olduklarına baktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bizim titizliğimiz gibi bir titizlik, bir gayret, bir çaba yok. Söylediklerine bakmayın. Bizim insanımız bunu çok iyi görüyor. Ülkemiz zaten siyasetçinin konuştuğuna değil, yaptığına bakar. Milletimiz bizim sicil amirimiz. Bizim sicilimizi tutar. Türkiye'de AK Parti ile yönetilmeyen belediyelerin nelerle meşgul olduğunu sorun soruşturun. Ankara Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin nelerle uğraştıklarına bakın. Konserlere para harcanmış. Bu konserleri de kendi seçim kampanyalarını organize eden firmalara yaptırıp parayı da bu firmalara vermişler. Yazık günah. Bu bizim milletimizin parası. Ülkemizin insanı vergi veriyor. Bu vergiler yerelde ve merkezi hükümetin yapacağı hizmetlerde kullanılsın diye veriliyor. Bunlar da bu paraları buralarda harcıyorlar."

        Toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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