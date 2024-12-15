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        GÜNCELLEME - Konya'da trafikte çıkan kavgada öldürülen genç taksicinin cenazesi, Karaman'da toprağa verildi

        Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada aracında bıçaklanarak öldürülen taksicinin cenazesi, memleketi Karaman'da defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:25 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:25
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        GÜNCELLEME - Konya'da trafikte çıkan kavgada öldürülen genç taksicinin cenazesi, Karaman'da toprağa verildi
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        Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada aracında bıçaklanarak öldürülen taksicinin cenazesi, memleketi Karaman'da defnedildi.

        Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında, Eren Peker (20) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Peker bıçakla ağır yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Peker, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Ailenin tek çocuğu olan Peker'in, Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu, derslerinden kalan zamanlarda taksicilik yaptığı öğrenildi.

        Konya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Peker'in cenazesi, Karaman'da Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

        İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Peker'in cenazesi, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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