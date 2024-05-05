Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü öldü

        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, aynı araçtaki bir kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, aynı araçtaki bir kişi de yaralandı.

        H.Ç.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, merkeze bağlı Çoğlu köyü yolunda yoldan çıkarak takla attı.

        Kazada, sürücü H.Ç.E. (29) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan M.E. (19) ise yaralandı.

        Yaralı M.E, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

        Benzer Haberler

        Karaman'da oluşturulan gizli odaya kurdukları sistemle kenevir yetiştiren 2...
        Karaman'da oluşturulan gizli odaya kurdukları sistemle kenevir yetiştiren 2...
        Karaman'da otomobilin motor bölümünde uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli tutuklan...
        Karaman'da otomobilin motor bölümünde uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli tutuklan...
        Karamanlı gurbetçi Nasreddin Hoca karakteriyle dünyaya hoşgörü mesajı veriy...
        Karamanlı gurbetçi Nasreddin Hoca karakteriyle dünyaya hoşgörü mesajı veriy...
        Karaman'da araması bulunan 17 kişi yakalandı
        Karaman'da araması bulunan 17 kişi yakalandı
        Karaman'da dolu tarım arazileri ve bahçelerde hasara yol açtı
        Karaman'da dolu tarım arazileri ve bahçelerde hasara yol açtı
        Karaman'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlatt...
        Karaman'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlatt...