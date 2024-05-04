Karaman'da araması bulunan 17 kişi yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 27 Nisan-03 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda, 6 bin 146 kişiyi sorguladı, 17 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.
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