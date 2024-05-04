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        Karaman'da araması bulunan 17 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:45 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:48
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        Karaman'da araması bulunan 17 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 27 Nisan-03 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda, 6 bin 146 kişiyi sorguladı, 17 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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