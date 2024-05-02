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        Karaman'da fırında çalışan kadın elini kıyma makinesine kaptırdı

        Karaman'da elini kıyma makinesine kaptıran kadın tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:59
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        Karaman'da fırında çalışan kadın elini kıyma makinesine kaptırdı
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        Karaman'da elini kıyma makinesine kaptıran kadın tedavi altına alındı.

        Rauf Denktaş Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Yudum D. (40), mutfak bölümünde bulunan kıyma makinesine elini kaptırdı.

        Sağ eli bileğinden kopan kadın, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yudum D, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Makinede sıkışan el ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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