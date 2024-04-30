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        Karaman'da dolu ekili alanlarda hasara neden oldu

        Karaman merkeze bağlı Çoğlu ve Kameni köylerinde etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:23 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:23
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        Karaman'da dolu ekili alanlarda hasara neden oldu
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        Karaman merkeze bağlı Çoğlu ve Kameni köylerinde etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi.

        Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, ilk incelemelerde dolunun hububat alanlarında kısmi zarara yol açtığını bildirdi.

        Hasarın büyük boyutlarda olmadığını aktaran Bayram, doludan etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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