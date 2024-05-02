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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuk 4. kat penceresinde mahsur kaldı! Nefesler tutuldu - En son haberler

        Çocuk 4. kat penceresinde mahsur kaldı! Nefesler tutuldu!

        Sivas'ta, 4'üncü kattaki evinde oyun oynadığı sırada çıktığı pencerenin kapanması sonucu mahsur kalan çocuk için tam bir seferberlik ilan edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:48
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        Çocuk 4. kat penceresinde mahsur kaldı! Nefesler tutuldu!
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        Sivas'ta tüyler ürperten olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi.

        PENCERE KAPANDI MAHSUR KALDI

        DHA'da yer alan habere göre oyun oynayan 7 yaşındaki erkek çocuğu pencereye tırmandı. Çocuk, bir süre sonra rüzgar nedeniyle pencerenin kapanması sonucu balkon demiri ile pencere arasında mahsur kaldı.

        İPLE KURTARMAYA ÇALIŞTI

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        Bir süre hareketsiz şekilde yardım gelmesini bekleyen çocuğu, üst katta bulunan komşuları ip sarkıtarak kurtarmaya çalıştı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdivenli araçla çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaşanan bu anlar bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun pencere ile balkon demiri arasında kaldığı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması görüldü.

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