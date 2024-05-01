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        Karaman'da dördüncü kattaki evin balkonundan düşen kadın öldü

        Karaman'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:04
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        Karaman'da dördüncü kattaki evin balkonundan düşen kadın öldü
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        Karaman'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Şerife K. (60), Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 281. Sokak'ta bulunan apartmanın dördüncü katındaki evin balkonundan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şerife K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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