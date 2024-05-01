Karaman'da dördüncü kattaki evin balkonundan düşen kadın öldü
Karaman'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
Karaman'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
Şerife K. (60), Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 281. Sokak'ta bulunan apartmanın dördüncü katındaki evin balkonundan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şerife K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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