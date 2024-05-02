Karaman'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı

ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde Gazze'ye destek eylemlerinin yapılmaya başlandığını aktaran İnanç, "Bizler de üniversite öğrencileri olarak Amerika'da yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den selam gönderiyoruz."dedi.

Rektör Gavgalı, Gazze'de çok büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, bu duruma sessiz kalmayan öğrencilere teşekkür etti.

Üniversite kütüphanesi önünde toplanan öğrencilere, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile akademisyenler de destek verdi.

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