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        Karaman'da oluşturulan gizli odaya kurdukları sistemle kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da iş yerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:26 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:26
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        Karaman'da oluşturulan gizli odaya kurdukları sistemle kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da iş yerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, duvarda bulunan aynanın yanındaki ip çekilince bir kapının açıldığı fark edildi.

        Odada, kurulan iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiği görüldü.

        Ekipler S.A. ve A.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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